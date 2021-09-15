Погода
$ 84.66 - 84.87
€ 99.67 - 100.95

Стоимость газа в Европе побила очередной рекорд

902  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Цена газа в Европе побила очередной рекорд, превысив отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, передает Tengrinews.kz.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 801,2 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

По мнению экспертов, в росте цен виноваты несколько тенденций, в том числе возрождение глобального спроса после блокирования пандемией и резкого похолодания в Европе во второй половине зимы этого года, которое привело к истощению запасов.

Эксперты не исключают, что газ может подорожать и до тысячи долларов, особенно если зима будет холодной.

Ранее цена газа в Европе обновила исторический максимум.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406409
Теги:
газ, Европа, цены
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  