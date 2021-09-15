Стоимость газа в Европе побила очередной рекорд

Цена газа в Европе побила очередной рекорд, превысив отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, передает Tengrinews.kz.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 801,2 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

По мнению экспертов, в росте цен виноваты несколько тенденций, в том числе возрождение глобального спроса после блокирования пандемией и резкого похолодания в Европе во второй половине зимы этого года, которое привело к истощению запасов.

Эксперты не исключают, что газ может подорожать и до тысячи долларов, особенно если зима будет холодной.

Ранее цена газа в Европе обновила исторический максимум.