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В России предложили создать трудовые лагеря для мигрантов

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- Евгений Денисенко
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Организовывать в России специальные места для проживания трудовых мигрантов – с таким предложением выступил депутат Государственной думы Алексей Журавлев. Свою инициативу он объяснил необходимостью наведения порядка в мигрансткой среде.

В своем Twitter парламентарий высказал мнение, что эта среда криминализирована и призвал "поставить непрошенных гостей на место".

"Сама постановка вопроса о наведении элементарного порядка в этой сфере уже вызывает открытую агрессию со стороны приезжих отморозков. Государство должно срочно заняться нейтрализацией миграционных угроз", - считает депутат.

Он выступил за двухконтурный Уголовный кодекс, по которому "наказывать преступников-иностранцев показательно жестче, чем российских граждан".

Кроме того, Журавлев предложил вывести всю трудовую миграцию "за пределы населённых пунктов". И - направлять "иностранные трудовые ресурсы, если они понадобятся, на масштабные объекты в регионах типа Севера или Сибири, где не хватает своих рабочих рук". И там – "организовать для мигрантов интернациональные трудовые лагеря (интерлаги").


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URL: https://www.vb.kg/406414
Теги:
Россия, Кыргызстан
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