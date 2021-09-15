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Столичные оперативники задержали велосипедного вора

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- Анастасия Карелина
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Следственно-оперативная группа УВД Ленинского района города Бишкек по горячим следам задержала подозреваемого в совершении кражи велосипеда марки Forever. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

12 сентября примерно в 16 часов 30 минут в службу "102" ГУВД столицы поступило сообщение о том, что со двора дома, расположенного по проспекту Чингиза Айтматова, украли велосипед, стоимостью 14 тысяч сомов. На место незамедлительно выехали оперативники. Сотрудники УВД Ленинского района осмотрели место происшествия и записи камеры видеонаблюдения.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района, начато досудебное производство по статье 200 часть 1 ("Кража") УК КР. В ходе розыскных мероприятий был задержан Д.Т. 1980 года рождения. Подозреваемый был доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В данное время, продолжаются дальнейшие следственные действия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/406418
Теги:
ГУВД, ИВС, УВД, кража, Ленинский район, Бишкек
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