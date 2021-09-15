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На трассе Бишкеке-Ош Жигули столкнулись с бензовозом, три человека погибли

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане на трассе Бишкек-Ош водитель бензовоза MAN столкнулся с автомобилем "Жигули" ВАЗ-2107, в результате чего на месте происшествия погибли трое мужчин. Сообщает пресс-центр МЧС.

ДТП произошло сегодня, 15 сентября, около 07:10 в селе Кара-Жыгач Токтогульского района на 308 километре автодороги Бишкеке-Ош.

На месте ДТП было задействованы 5 спасателей МЧС КР, которые помогли вытащить из автомобиля трех человек и передали сотрудникам скорой помощи. Тела погибших доставили в морг Токтогульской районной больницы. Личности погибших выясняются.


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URL: https://www.vb.kg/406424
Теги:
ДТП, Кыргызстан, МЧС
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