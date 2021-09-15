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На Japan Day в Бишкеке можно будет познакомиться с культурой Японии

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- Айжан Мамбеталиева
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Мероприятие состоится 18 сентября в 15 часов 30 минут во Дворце спорта.

Посольство Японии в Кыргызстане сообщает, что впервые за два года состоится совместное мероприятие Japan Day, организованное посольством, Кыргызско-Японским центром человеческого развития (KRJC), ОФ "Кыргыз-Жапон биримдиги" и ОО "Дирекцией международного марафона".

Мероприятие организуется в рамках фестиваля Japan Fest, который пройдет во Дворце спорта, где участники марафона получат нагрудные номера, накануне спортивного мероприятия Bishkek half marathon 2021, организатором которого является международная дирекция марафона при поддержке посольства Японии в Кыргызстане.

На Japan Fest будут созданы стенды японских компаний, спонсировавших Бишкекский полумарафон, а Japan Day будет посвящен ознакомлению бишкекчан с японской культурой. Первой частью станет спортивное мероприятие: демонстрация японских боевых искусств, представление хост-городов Японии и диалог со спортсменами Нурсултаном Кенешбековым и Дарьей Масловой, представлявшими Кыргызстана на Олимпийских Играх Токио-2020. А также зрителям будет представлена концертная программа, где прозвучат традиционные японские инструменты, японская и кыргызская музыка.


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URL: https://www.vb.kg/406427
Теги:
фестиваль
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