Китай обвинили в содействии глобальному потеплению

Крупнейшего в мире инвестора в угольные электростанции - госбанк Bank of China - призвали прекратить вкладываться в развитие таких объектов за пределами материкового Китая. 35 неправительственных организаций со всего мира обратились к банку с требованием поддерживать возобновляемые источники энергии вместо ископаемого топлива и содействовать мировой борьбе с глобальным потеплением, пишет Reuters.

Открытое письмо председателю Bank of China Лю Лянгэ подписали инициативные группы из 13 стран Азии, Африки и Европы. Совместное заявление нескольких государств указывает на растущее недовольство использованием этого ископаемого ресурса, даже со стороны стран с низким ВВП. В письме говорится, что Bank of China вложил рекордные 35 миллиардов долларов в зарубежные угольные электростанции с момента подписания международного Парижского соглашения по климату в 2015 году. Кроме того, Китай намерен профинансировать строительство нескольких угольных электростанций в рамках экономической инициативы "Один пояс, один путь". Активисты обвинили власти страны в лицемерии и заявили, что такая политика "идет вразрез с амбициями Китая в отношении изменения климата". Инициативная группа напомнила, что более 130 финансовых учреждений в мире уже решили ограничить инвестиции в ископаемое топливо, и призвала Bank of China последовать их примеру.

Банк отказался комментировать документ. Президент компании Лю Цзинь в конце августа сообщил, что банк "постепенно сократит" долю общих вложений в угольные проекты в период с 2021 по 2025 год, но вместе с тем увеличит сумму кредитов для технической модернизации этого сектора. Жюльен Винсент из австралийской организации Market Forces, выступающей против финансирования ископаемого топлива, заявил, что десятки угольных электростанций по всему миру не смогут продолжить работу без поддержки Bank of China. "Риторика китайских бизнесменов и финансовых лидеров в отношении угля явно меняется, но что действительно имеет значение, так это действия", - сказал он.

Некоторые финансовые учреждения Китая действительно начали постепенный отказ от угля на фоне растущей критики из-за рубежа. Industrial and Commercial Bank of China, мировой лидер по размеру активов, уже пообещал составить план действий по сокращению использования этого ресурса. Консультативный орган при правительстве страны на прошлой неделе призвал Пекин "ограничить и постепенно прекратить" тратить государственные средства на зарубежные инвестиции в угольную энергетику и подтолкнуть госбанки к аналогичным обязательствам. Согласно исследованию европейского аналитического центра E3G, 44 страны уже пообещали не строить новых угольных электростанций, и с 2015 года уже закрыли несколько объектов общей мощностью 1175 гигаватт. По расчетам центра, аналогичные действия со стороны Китая остановят 55 процентов всех новых мировых проектов, связанных с разработкой угля.

В декабре прошлого года Пекин пообещал сократить выбросы CO2 на 65 процентов от уровня 2005 года уже через 10 лет. Кроме того, власти намерены увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме потребления до 25 процентов. Этим летом власти запустили экологическую программу Emissions Trading Scheme (ETS) для торговли квотами на вредные выбросы на Шанхайской бирже.

Источник: [urlhttps://lenta.ru/]lenta.ru[/url]