Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ

Президент США Джо Байден в недавнем телефонном разговоре предложил председателю КНР Си Цзиньпину провести саммит, однако лидер Китая ответил отказом, предложив Вашингтону смягчить риторику в отношении Пекина, пишет газета Financial Times.

Издание ссылается на знакомые с деталями разговора двух лидеров источники. По их информации, Байден во время 90-минутного разговора с Си Цзиньпином предложил провести очный саммит, но не смог добиться согласия. Утверждается, что это "привело ряд официальных лиц США к выводу, что Пекин продолжает вести жесткую игру с Вашингтоном".

"Президент США предложил Си провести саммит, чтобы выйти из тупика в американо-китайских отношениях… но лидер Китая не принял его предложение и вместо этого настоял на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон в отношении Пекина", - пишет газета.

По словам собеседников, администрация Байдена расценивала недавний телефонный разговор двух лидеров как "возможность проверить, готов ли Си к серьезному взаимодействию после того, как череда дипломатических контактов между представителями США и КНР не принесла значительного результата".

"Хотя Си и использовал менее резкие выражения, чем высокоранговые дипломаты Китая в нынешнем году, его общий посыл Байдену состоял в том, что США должны смягчить свою риторику", - цитирует издание свои осведомленные источники.

Белый дом пока никак не прокомментировал публикацию.