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В Бишкеке школьники отметили День знаний (много фото)

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 15 сентября, официально во всех школах начался новый учебный год.

Накануне столичная мэрия разрешила провести традиционные линейки на школьных дворах. День знаний провели с понятной оглядкой на жесткие санитарные нормы. Почти все столичные учителя прошли вакцинацию.

Практически весь прошлый год многие школьники учились в дистанционном формате, а сегодня наконец все смогли увидеться с учителями и одноклассниками в реале, а не в интернет–приложениях. Этому рады не только дети, но и их родители и учителя.

Корреспонденты "VB.KG" побывали в обычной общеобразовательной средней школе № 11, которая расположена по улице Гоголя.

Во дворе школы царила традиционная праздничная атмосфера. Играла музыка. Дети принесли цветы. Тут были и взволнованные родители, и учителя начальных классов с табличками: 1 "А" до буквы "Д". В этом году в эту школу набрали пять стандартных первых классов по 27 человек (два класса с кыргызским языком обучения и три – с русским). Кроме того в школе № 11 действуют коррекционные классы для детей с особенностями развития с 1 по 5 класс. Вот и в этом году набрали два первых класса коррекции.

Чтобы не допустить столпотворения на входе, школьная администрация решила сначала провести торжественную линейку для первых, девятых и одиннадцатых классов. Старшеклассники подготовили творческие номера, первоклассники прочитали стихотворения. А потом прозвенел торжественный первый в звонок от первоклашки на плече у старшеклассника. После этого детей в сопровождении учителей и старшеклассников проводили на их первый в жизни урок, а родителей попросили подождать снаружи.

"Этого дня мы ждали почти два года, поэтому сегодня с особым настроением встречаем учеников. Надеемся что этот год пройдет хорошо. Строго соблюдаются санитарные правила: дезинфекция помещений, наличие бесконтактных термометров, коврики при входе в школу, комплект гигиенических и антисептических средств. Кроме того ежедневно перед входом в школу медперсонал будет измерять температуру каждого ребенка. Больше 70 процентов наших педагогов прошли вакцинацию. В нашей школе учатся также дети с ограниченными возможностями здоровья, и для них мы постарались создать комфортные условиями, например, оборудовали пандусы", - сообщила VB.KG директор Гульнара Диканбаева.


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URL: https://www.vb.kg/406433
Теги:
образование, школа, Бишкек, линейка
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