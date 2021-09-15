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"Сотрудничество с Евросоюзом один из приоритетов внешней политики КР"

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- Оксана Гут
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Садыр Жапаров принял чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия, Королевстве Нидерландов, Люксембурга Муктара Джумалиева. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Главу государства проинформировали о ходе подготовки к проведению предстоящего первого Бишкекского экономического форума "Европейский Союз - Центральная Азия", запланированного на 5 ноября.

Муктар Джумалиев представил информацию и о текущих аспектах двустороннего и регионального сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским союзом (ЕС).

По его данным, ожидается, что делегацию ЕС, прибывающую в Кыргызстан, возглавит вице-президент Европейской комиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис. Первый экономический форум станет новой экономической платформой для Европейского Союза и Центральной Азии. Тем самым, визит высокого представителя ЕС придаст позитивный импульс для развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата в рамках реализации Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии и Стратегии экологического развития - Европейская зеленая сделка.

Посол напомнил, что это первая экономическая платформа ЕС-ЦА, которая отражает и объединяет экономические интересы стран-участниц. Мероприятие пройдет на уровне премьер-министров. Евросоюз заявил о направлении более 1 трлн евро на реализацию Стратегии ЕС по переходу на зеленое экономическое развитие. В этой связи кыргызская сторона может предложить свои устойчивые экономические проекты по сотрудничеству с ЕС в рамках предстоящего форума.

Также Муктар Джумалиев сообщил, что в рамках Форума будут проведены сессии и отдельные мероприятия, посвященные таким темам, как зеленое восстановление экономики, улучшение бизнес среды, цифровизация, а также параллельные сессии в сфере энергетики, финансов, туризма и другие.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что развитие эффективного политического и экономического сотрудничества с Европейским Союзом определено как один из приоритетов внешней политики страны. Необходимо отметить, что интерес Евросоюза к Центральной Азии растет. В связи с этим прилагаются все усилия по укреплению сотрудничества, в частности экономического с центральноазиатским регионом.

Как отметил глава государства, данный форум можно рассматривать как позитивный сигнал для расширения сотрудничества с Кыргызстаном и центральноазиатским регионом в целом.

Садыр Жапаров поручил соответствующим государственным органам провести предварительную, организационную работу на должном уровне. Особое внимание необходимо уделить качественной организационной и содержательной части, так как данный экономический форум откроет для страны новые возможности в сфере бизнеса и инвестиций, как на двустороннем, так и региональном уровнях сотрудничества с ЕС.


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URL: https://www.vb.kg/406434
Теги:
бизнес, инвестиции, президент, форум, Центральная Азия, Европейский союз, Кыргызстан, экономика, Садыр Жапаров
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