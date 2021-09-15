Дипломаты КР в РФ помогли вернуть деньги обманутым соотечественникам

Группе кыргызстанцев в Иркутске удалось возместить ущерб, понесенный от действий мошенника. Это произошло благодаря содействию канцелярии посольства КР в РФ в данном городе.

Поводом для вмешательства кыргызских дипломатов послужило обращение пострадавших в эту канцелярию. Последние сообщили, что малознакомый человек, представившись сотрудником одного из компетентных органов РФ, пообещал за определенную оплату помочь в оформлении временной регистрации и приобретении гражданства РФ. Но, взяв деньги, просто начал скрываться, не возвращая полученные им средства.

По результатам проведенной проверки было принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием, как заявлялось, в действиях данного лица состава преступления.

На основании заявлений от граждан КР канцелярия посольства обратилась в прокуратуру Иркутской области, с целью проведения проверочных мероприятий по данному решению. И надзорный орган, проведя свою проверку, принял меры прокурорского реагирования.

Ранее принятые постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, как сообщили в посольстве, были отменены с последующим возбуждением уголовного дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество). В рамках судебного разбирательства причиненный в результате преступных действий материальный ущерб возмещен в полном объеме – в размере 246 тысяч рублей.