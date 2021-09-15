В Бишкеке детские сады начнут работать с 20 сентября

В Бишкеке детские сады заработают с 20 сентября. Будет возобновлена деятельность детских садов без деления на подгруппы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Такое решение принято 14 сентября Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при мэрии города Бишкек.

Основанием послужили совместный приказ Министерства образования и науки КР № 327/1 от 26 марта 2021 года и Министерства здравоохранения и социального развития КР № 321 от 26 марта 2021 года "О возобновлении работы дошкольных образовательных организаций КР", письмо Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек.

Главам районов города Бишкек и Управлению образования мэрии город Бишкек поручено провести соответствующую работу по обеспечению продуктами питания дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации города Бишкек, в соответствии с установленными требованиями и нормами.

"Дорогие родители! Если у вас или близких наблюдаются симптомы ОРВИ, пожалуйста, не приводите своего ребенка в детский сад. При выявлении а садиках заболевших коронавирусом, мы будем вынуждены закрыть их на карантин", - сообщает мэрия.

В связи с утвержденными алгоритмами родителей не будут пускать за ворота детских садов, в организациях будут организованы входные фильтры, соблюдение санитарных норм и правил, санобработка помещений.