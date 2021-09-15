Сотрудники УВД Ленинского района обеспечивают безопасность детей в школах

Сотрудники милиции УВД Ленинского района города Бишкек обеспечивают безопасность детей в городских школах. Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

По данным пресс-службы, во время проведения торжественных школьных мероприятий, посвященных началу учебного года, для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности детей в городских школах на территории Ленинского района были задействованы 66 сотрудников УВД.

"Маршруты патрулирования сотрудников бишкекской милиции были максимально приближены вокруг школ и особенно к местам проведения торжественных линеек.

В период торжественных школьных мероприятий, каких-либо происшествий и правонарушений зафиксировано не было".