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Сотрудники УВД Ленинского района обеспечивают безопасность детей в школах

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудники милиции УВД Ленинского района города Бишкек обеспечивают безопасность детей в городских школах. Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

По данным пресс-службы, во время проведения торжественных школьных мероприятий, посвященных началу учебного года, для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности детей в городских школах на территории Ленинского района были задействованы 66 сотрудников УВД.

"Маршруты патрулирования сотрудников бишкекской милиции были максимально приближены вокруг школ и особенно к местам проведения торжественных линеек.

В период торжественных школьных мероприятий, каких-либо происшествий и правонарушений зафиксировано не было".


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URL: https://www.vb.kg/406440
Теги:
дети, Ленинский район, Бишкек, УВД
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