МЭП: Перебоев с электроснабжением зимой не будет

В отопительный период население будет обеспечено электричеством бесперебойно. Об этом сегодня на круглом столе, в котором обсуждались вопросы касающиеся текущего состояния и перспективы энергетики, заявил министр энергетики и промышленности КР Доскул Бекмурзаев.

Для стабильного обеспечения населения электричеством в осенне-зимний период и для предотвращения аварийных отключений прилагаются все усилия, отметил министр энергетики и промышленности.

"Зимой кыргызстанцы будут обеспечены электроэнергией бесперебойно. Из-за дефицита воды Туркменистан экспортирует нам электроэнергию. Подготовка к зиме идет полным ходом. На всех энергообъектах проведен ремонт оборудования в целях предотвращения аварийных отключений", - сказал Доскул Бекмурзаев.

Министр отметил, что также начаты работы по строительству малых гидроэлектростанций. Кроме того, ведутся работы по усилению энергетических мощностей.

На круглом столе, организованным по инициативе общественных организаций, независимые эксперты, общественные деятели и эксперты в области энергетики поддерживают решение оставить тарифы для населения на уровне 77 тыйынов и строительство малых ГЭС.