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"Закону КР "О недрах" предстоит пройти еще длительный процесс рассмотрения"

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В Кыргызстане продолжается общественное обсуждение проекта закона КР "О недрах Кыргызской Республики", вынесенный Министерством энергетики и промышленности 3 сентября 2021 года.

У многих граждан появились вопросы по поводу того, что в законопроект были включены пункты о возможной добыче урана и тория на территории нашей республики. Отметим, что на сегодняшний день разведка и разработка урановых и ториевых месторождений запрещена.

Разработкой этого документа занимались специалисты из Госагенства геологии и недропользования при Минэнерго. Директор Госагентства Мелис Сатыбеков сообщил VB.KG, что в законопроекте не говорится о том, что добыча урана будет разрешена всем желающим.

"Экспертная группа, которая разрабатывала законопроект, внесла пункт, что возможно право на добычу урана и тория будет предоставлено компаниям со 100-процентной долей акций, принадлежащих государству. Это не значит, что мы выступаем за то, чтобы срочно, завтра, начать разрабатывать урановые месторождения, но возможно в будущем появятся компании, которые возьмут обязательства использовать технологии, не наносящие вреда экологии", - сообщил Сатыбков.

Он напомнил, что законопроекту предстоят пройти еще длительный и серьезный процесс рассмотрения.

"Документ пока не принят, а вынесен только на общественное обсуждение. На сегодняшний день министерства, ведомства и разные организации могут высказать свои замечания к данному законопроекту. Окончательного решения о том, что завтра кому-то дадут разрешение на разработку урана - нет. И этот пункт может быть удален из документа с учетом предложений и замечаний, полученных в ходе общественного обсуждения. Через месяц, когда завершится общественное обсуждение, документ будет доработан и повторно направлен на согласование с министерствами и ведомствами. Только после этого его направят в Жогорку Кенеш, где он должен пройти три чтения в профильном комитете, и еще три чтения в палате. Только после этого он будет направлен на подпись президенту", - сказал Мелис Сатыбеков.


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URL: https://www.vb.kg/406444
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