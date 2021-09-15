Запасы есть. В Кыргызстане не допустят роста цен на ГСМ в ближайшее время

В Ассоциации нефтетрейдеров КР высказались по поводу информации о резком повышении цены на автомобильный бензин в результате уплаты экспортной пошлины.
В организации напомнили, что в рамках соглашения между правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерации в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, индикативным балансом на 2021 год предусмотрены беспошлинные поставки нефтепродуктов из России в следующих объёмах:
На 1 сентября 2021 года остаток беспошлинных объемов составляет: по автомобильному бензину – 62 тыс.тонн, по дизельному топливу – 145 тыс. тонн.
Кроме того, сравнительный анализ показал, что на территории стран-участников ЕАЭС в целом также наблюдается динамика роста цен на ГСМ.
"Несмотря на сложную ситуацию с повышением отпускных цен и ограниченностью ресурса в Кыргызской Республике, нефтетрейдеры продолжают бесперебойно обеспечивать республику необходимыми объемами ГСМ и придерживаться социально-ориентированной политики
ценообразования", - отмечают в Ассоциации.
По информации нефтетрейдеров, цена в рознице на отдельных автозаправочных станциях на 14 сентября текущего года снижена на 0,5
сом/литр на все виды ГСМ,
Также отечественные нефтетрейдеры обладают запасами ГСМ более чем на 60 дней, для бесперебойного снабжения потребностей населения
занятого в сельскохозяйственной сфере и осенне-уборочных работах.
По прогнозам нефтетрейдеров, это позволит удержать цены на ГСМ и не допустить роста цен в ближайшее время, несмотря на имеющийся определенный дефицит ГСМ в соседних государствах.