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Запасы есть. В Кыргызстане не допустят роста цен на ГСМ в ближайшее время

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- Оксана Гут
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В Ассоциации нефтетрейдеров КР высказались по поводу информации о резком повышении цены на автомобильный бензин в результате уплаты экспортной пошлины.

В организации напомнили, что в рамках соглашения между правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерации в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, индикативным балансом на 2021 год предусмотрены беспошлинные поставки нефтепродуктов из России в следующих объёмах:

  1. бензин – 460 тыс. тонн,
  2. дизтопливо – 485 тыс. тонн,
  3. авиатопливо – 100 тыс. тонн,
  4. нефть – 50 тыс. тонн.

На 1 сентября 2021 года остаток беспошлинных объемов составляет: по автомобильному бензину – 62 тыс.тонн, по дизельному топливу – 145 тыс. тонн.

Кроме того, сравнительный анализ показал, что на территории стран-участников ЕАЭС в целом также наблюдается динамика роста цен на ГСМ.

"Несмотря на сложную ситуацию с повышением отпускных цен и ограниченностью ресурса в Кыргызской Республике, нефтетрейдеры продолжают бесперебойно обеспечивать республику необходимыми объемами ГСМ и придерживаться социально-ориентированной политики

ценообразования", - отмечают в Ассоциации.

По информации нефтетрейдеров, цена в рознице на отдельных автозаправочных станциях на 14 сентября текущего года снижена на 0,5

сом/литр на все виды ГСМ,

Также отечественные нефтетрейдеры обладают запасами ГСМ более чем на 60 дней, для бесперебойного снабжения потребностей населения

занятого в сельскохозяйственной сфере и осенне-уборочных работах.

По прогнозам нефтетрейдеров, это позволит удержать цены на ГСМ и не допустить роста цен в ближайшее время, несмотря на имеющийся определенный дефицит ГСМ в соседних государствах.


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URL: https://www.vb.kg/406449
Теги:
ГСМ, тарифы, ЕАЭС, Кыргызстан, нефтепродукты
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