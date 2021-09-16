Кыргызстан в четвертый раз отметит Всемирный день чистоты

Международная экологическая акция по очистке планеты от стихийного скопления мусора на территориях мест общественного пользования, природных парков, водоемов и лесов в этом году пройдет 18 сентября. В этот день тысячи кыргызстанцев присоединятся к глобальной инициативе и выйдут на масштабный субботник, организованный общественным фондом "Эко Деми".

Всемирный день чистоты в Кыргызстане проводится в четвертый раз. Цель мероприятия – привлечь внимание к экологической ситуации как можно большего числа людей. Активисты призывают всех задуматься о поддержании чистоты в общественных местах, разумном потреблении природных ресурсов, использовании сберегающих технологий и правильной утилизации мусора.

За четыре года "Эко Деми", организатор страновой акции и официальный представитель международной организации "Let"s do it!" ("Сделаем!"), объединил усилия представителей коммерческого, государственного и международного секторов.

Благодаря приложенным усилиям в 2019 году Кыргызстан занял первое место по итогам всемирной акции. На общереспубликанский субботник вышли 624 тыс. человек (это почти 10% от общего числа населения страны), которые собрали за один день более 9 тыс. тонн мусора.

В рамках подготовки к масштабному мероприятию в этом году организаторы разработали виртуальную карту самых загрязненных территорий в городах и регионах республики, на уборку которых будут направлять волонтеров.

"По Бишкеку определено 100 точек. Это большие стихийные свалки в местах отдыха, которые будут убирать активисты. За каждой точкой закреплены лидеры. Они будут отвечать за весь процесс и подготовят фотоотчет, сделав снимки до, во время и после уборки. Не обязательно регистрироваться и выезжать с нами на локации. Участником акции может стать любой человек. Можно даже выйти в свой двор, собрать соседей, прибраться и сфотографировать результат. Но не забывайте о собственной безопасности, надевайте перчатки, чтобы не пораниться", - призвала на пресс-конференции в агентстве "Кабар" учредитель ОФ "Эко Деми" Айжан Чыныбаева.

Она поблагодарила аппарат президента, кабинет министров, партнеров и волонтеров за поддержку и вклад в общее дело. Кстати, в этом году привлекать к акции медиков, учителей и школьников организаторы не будут. Дети могут принять участие в субботнике только в сопровождении взрослых.

Но собрать мусор – это полдела. Что с ним делать потом? По мнению директора ОФ "Чистый Иссык-Куль" Анвара Шамсутдинова, в Кыргызстане необходимо на государственном уровне разработать программу по сортировке и переработке отходов.

"Технологии сегодня доведены до совершенства. Мусор можно превращать в сырье для дальнейшего использования. При этом не нужно ничего изобретать, строить крупные мусороперерабатывающие заводы. Есть мобильные установки, которые можно успешно применять для решения этой проблемы", - отметил Анвар Шамсутдинов.

Ограничиваться одним днем, 18 сентября, активисты не намерены. Проблемами экологии "Эко Деми" занимается уже на протяжении семи лет. За это время волонтеры провели тысячи акций по сбору мусора, собрали сотни тонн отходов, ликвидировали десятки стихийных и несанкционированных свалок. Постепенно меняется и сознание людей. Есть конкретные примеры того, что в стране становится чище. Так, по словам главы фонда, благодаря руководству пансионата "Золотые пески" один из самых грязных пляжей на Иссык-Куле стал чистым. Ежедневно с территории в 20 гектаров вывозится три тонны мусора.

"После проведения Всемирного дня чистоты мы планируем запустить новый проект в Бишкеке и регионах страны для образовательных учреждений. Среди школьников будет объявлен конкурс рисунка. Важно воспитывать в детях любовь к природе, менять потребительское отношение на созидательное. Кроме того, в рамках менторской инициативы 100 компаниям будет предложено взять шефство над определенными участками, которые они будут развивать, озеленять и следить за их чистотой", - подытожила Гульбарчин Суюнова, исполнительный директор общественной организации "Enactus Кыргызстан".

Сегодня общественный фонд "Эко Деми" инициирует поправки в Административный кодекс для введения простых и понятных штрафов за выброс мусора в неположенном месте. В случае если у нарушителя нет денег на оплату штрафа, активисты предлагают привлекать его к общественным работам. За эту инициативу уже собрано около 10 тыс. подписей. Кроме того, гражданские активисты предлагают внести в законодательство изменения, согласно которым собственники частных земельных участков должны будут содержать их в чистоте, следить за тем, чтобы отдыхающие не мусорили, и нести ответственность за свою частную собственность.

Напомним, движение "Сделаем!" зародилось в Эстонии в 2008 году, когда 50 тыс. активистов за 5 часов очистили страну от 10 тыс. тонн мусора. Акция послужила толчком для запуска экологических проектов и гражданских инициатив по всему миру.

Первый Всемирный день чистоты состоялся 15 сентября 2018 года. В 2019-м планетарный субботник объединил 21,2 млн участников из 180 стран. В 2020-м, несмотря на ограничения, вызванные глобальной пандемией, во всемирной акции приняли участие 11 млн человек. В этом году ожидается, что на уборку мусора вновь выйдут 180 стран-участниц во главе с первыми лицами государств, которые признают экологические проблемы и хотят решать их на глобальном уровне.