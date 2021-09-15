В бишкекском ЦГСЭН снижена стоимость ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства антимонополии.

Отделом по г. Бишкек и Чуйской области Государственного агентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов

КР в целях защиты прав потребителей, на основании анализа расчетных материалов согласован прейскурант тарифов на платные услуги,

оказываемые Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Бишкек.

Так, приказом отдела по г. Бишкек и Чуйской области Госагентства №31 от 14 сентября 2021 года, тариф за одно исследование по качественному анализу полимеразно-цепную реакцию (ПЦР) по выявлению РНК/ДНК вирусных инфекций составил – 896 сомов.

Справочно: Ранее действующий тариф за одно исследование составлял 1326 сомов. На сегодняшний день снижение тарифа произошло на 430 сомов.