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Бишкечанин разочарован в столичной милиции. Его велосипед так и не нашли!

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- Асия Канаева
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В редакцию VB.KG обратился бишкекчанин Константин. Он считает, что велосипед, похищенный у него в середине августа, давно можно было найти. Ведь факт кражи был зафиксирован даже камерами видеонаблюдения. Однако прошло больше месяца, а любимое транспортное средство кыргызстанца так и не возвращено.

В тот вечер около шести часов вечера Константин оставил свой велосипед у входа в магазин "Береке", расположенного на пересечении улицы Кантемировской и проспекта Жибек Жолу. Говорит, что и подумать не мог, что кто-то осмелится украсть его, ведь напротив находится здание РОВД.

"Я постоянно так делаю. Велосипед не пристегиваю. Да и через окна магазина улица хорошо просматривается. Прошло, наверное, минут десять. Я вышел из магазина, а велосипеда нет. Девочка рассказала, что на нем уехал какой-то парень в синей ветровке и кепке. Я побежал по улице Веселой в том направлении, куда он скрылся. Потом вернулся, позвонил в "102". Приехала группа. Сотрудники милиции посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Еще часа полтора я заполнял разные бумаги. Штук десять точно написал!", - рассказал пострадавший.

Прошло уже больше месяца. Велосипед так и не найден. Константину отвечают, что его имущество ищут.

"Велосипед не очень дорогой, не спортивный. Дело не в этом. Его мне отдал знакомый. Я его починил, покрасил. Верх – черный матовый, низ – синий. Необычные колеса. Марка, кажется, BMW. Он был оригинальный. Я таких в городе больше не видел. Если честно, начинаю сомневаться в компетентности наших стражей правопорядка. Ведь есть и свидетели, и записи с камер видеонаблюдения. Что еще надо?! – недоумевает Константин.


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URL: https://www.vb.kg/406452
Теги:
кража, Бишкек, МВД
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