Ремонт а-ля "Бишкекасфальтсервис" – на бумаге есть, по факту нет

Уже который год подряд столица переживает самый настоящий строительный бум. Десятками обновляют нам дороги и мосты братья-китайцы. Да и своими силами Бишкек приводит в порядок небольшие артерии в частном секторе и внутри микрорайонов. Вот только подход к работе у местных дорожников, к сожалению, не меняется – на раскачку уходит слишком много времени.

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис", которое уполномочено приводить в порядок дороги за счет городского бюджета, в текущем году реконструирует примерно полтора десятка внутримикрорайонных и межквартальных улиц. В их числе такие магистрали, как Гражданская от Курманжан Датка до Торекула Айтматова, Армейская от Кийизбаева до Мамбетова, Каховская от Тимура Фрунзе до Кривоносова, Республиканская от Окраинная (БЧК) до Мыскал и так далее.

Если верить сообщениям муниципалитета, то на многих из них ремонт уже давно начался. Например, на улице Месароша ниже ее пересечения с Профсоюзной (отрезок от Месароша до Набережная). И это действительно так. А вот на внутренней дороге в 7 микрорайоне от медицинского центра "Бона" до дома № 6 и в переулке Кой-Ташском от Койбагарова до Ахунбаева никакими работами и не пахнет. Хотя мэрия неоднократно рассылала сообщения, что реконструкция там уже ведется.

Точнее, в 7 микрорайоне дорожные службы провели некоторые земляные работы и привезли новые бордюры для установки. Однако на объекте в момент съемки не было ни одной живой души. Также как отсутствовала и специальная техника. То есть, рабочие сделали небольшой объем и перекочевали на другую артерию. И когда они снова вернутся сюда, чтобы доделать начатое, неизвестно. Также непонятно, почему нельзя полностью завершить ремонт, а уже затем со спокойной душой переходить на другие участки.

Но в 7 микро работяги хотя бы обозначались. А вот в переулке Кой-Ташском никакого движения и не было. Дорога находится в том же самом состоянии, что и была все предыдущие годы. Строители даже не сняли старое полотно.

Причем переулок состоит из трех частей. Обновить должны будут среднюю из них, идущую с западной стороны школы № 26. Но на всякий случай наши корреспонденты заглянули и на другие его участки. Мало ли. Но и там, конечно же, никого из дорожников не застали.

Есть вероятность, что по уже сложившейся дурной привычке, работы могут начаться аккурат перед сезоном осадков. Сотрудники МП снимут асфальт, а потом пойдут дожди и снега и весь дальнейший ремонт будет заморожен до нового сезона. А водителям всю зиму придется ездить по грязи. Такие прецеденты по вине "Бишкекасфальтсервиса" в Бишкеке возникали неоднократно. Доходило до абсурда, когда небольшие отрезки дорог в частном секторе делали по два года.

Также непонятная ситуация в нынешнем сезоне возникла на участке улицы Месароша от Джамгырчинова до проспекта Дэн Сяопина. Она значилась в списке ремонтируемых дорог. Муниципальное предприятие даже огородило ее и начало проводить земляные работы. Затем строители внезапно собрались, открыли все проезды и уехали. На вопрос удивленных местных жителей ответили, что улицу будут делать уже в следующем году. Как это понимать?

В общем, к деятельности городского подрядчика по-прежнему возникает слишком много вопросов. Работа предприятия, и это видно невооруженным глазом, поставлена из рук вон плохо. Судя по всему, не хватает должного контроля и правильного планирования. Нынешний мэр Айбек Джунушалиев говорил, что у него есть претензии ко многим МП. Остается надеяться, что он сможет навести в них порядок. В том числе в "Бишкекасфальтсервисе".