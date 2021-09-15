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Автомобиль насмерть сбил людей на остановке в Таразе (видео)

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Автомобиль сбил людей на автобусной остановке в Таразе, погибли два человека, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Жамбылской области, инцидент произошел 15 сентября.

"В Таразе водитель машины, которая направлялась по улице Сейфуллина в сторону улицы Момышулы, сбил четырех пешеходов. В результате ДТП двое пешеходов скончались на месте, двое - госпитализированы в Таразскую городскую больницу № 1", - говорится в сообщении.

Полицейские проводят досудебное расследование по статье 345, части 4 Уголовного кодекса. По данным правоохранитеей, установлен и задержан 23-летний водитель - житель Тараза. Проводятся следственные мероприятия. Назначены экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/406454
Теги:
ДТП, Казахстан, автомобили
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