Автомобиль насмерть сбил людей на остановке в Таразе (видео)

Автомобиль сбил людей на автобусной остановке в Таразе, погибли два человека, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Жамбылской области, инцидент произошел 15 сентября.

"В Таразе водитель машины, которая направлялась по улице Сейфуллина в сторону улицы Момышулы, сбил четырех пешеходов. В результате ДТП двое пешеходов скончались на месте, двое - госпитализированы в Таразскую городскую больницу № 1", - говорится в сообщении.

Полицейские проводят досудебное расследование по статье 345, части 4 Уголовного кодекса. По данным правоохранитеей, установлен и задержан 23-летний водитель - житель Тараза. Проводятся следственные мероприятия. Назначены экспертизы.