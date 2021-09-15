Крутые возможности сети О! и приложения "Мой О!" для студентов!

Что ещё нужно студенту, если не безлимит на разговоры и соцсети? Всё это есть в тарифе "Переходи на О! Студент Онлайн".
Но не только! Ещё и полезные ресурсы для учёбы. Тариф забит безлимитами по полной всего за 105 сомов в неделю:
Тариф для нового поколения, для тех, кто не помнит себя без цифровых технологий.
Регистрируйся онлайн в приложении "Мой О!" или приходи подключаться в O!Store. Если уже проходил регистрацию раньше, просто набирай команду *155*84#. Подключиться могут только студенты ВУЗов КР с действующим студенческим билетом и паспортом. Подробнее на сайте o.kg.
Приложение "Мой О!" пригодится не только для подключения выгодного тарифа, но и как суперудобный электронный кошелёк:
Что удобно – абонентов О! и пользователей кошелька "О!Деньги" обслуживает крупнейшая сеть магазинов O!Store, которая насчитывает более 100 филиалов по всей стране. Пополнение баланса доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.
Обналичивание доступно только для электронных денег с кошелька "О!Деньги". Эмитент электронных денег "О!Деньги" – ОАО "Дос-Кредобанк", лиц. НБКР №037. Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817.