Крутые возможности сети О! и приложения "Мой О!" для студентов!

Что ещё нужно студенту, если не безлимит на разговоры и соцсети? Всё это есть в тарифе "Переходи на О! Студент Онлайн".

Но не только! Ещё и полезные ресурсы для учёбы. Тариф забит безлимитами по полной всего за 105 сомов в неделю:

БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети О!; БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет-трафик на Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, WhatsApp, Telegram, ZOOM, Skype, Google Classroom, KelВil и бесплатные образовательные сайты ВУЗов КР; Если и этого не хватило, то есть +8 ГБ скоростного интернета.

Тариф для нового поколения, для тех, кто не помнит себя без цифровых технологий.

Регистрируйся онлайн в приложении "Мой О!" или приходи подключаться в O!Store. Если уже проходил регистрацию раньше, просто набирай команду *155*84#. Подключиться могут только студенты ВУЗов КР с действующим студенческим билетом и паспортом. Подробнее на сайте o.kg.

Приложение "Мой О!" пригодится не только для подключения выгодного тарифа, но и как суперудобный электронный кошелёк:

Во-первых, можно получать скидки при оплате разных услуг через кошелёк "О!Деньги"; Во-вторых, родители могут посылать на кошелёк деньги, которые студенты могут обналичить в любом O!Store. Для этого теперь не обязательно идти в банк, ждать очереди на оформление, заполнять бланки. Необязательно даже выходить из дома – завести кошелек можно дистанционно, через номер вашего телефона за пять минут, просто пройдите идентификацию в приложении с паспортом. Средства можно отправить через фирменные терминалы О! на номер кошелька "О!Деньги" из любой точки страны, а получатель может прийти с паспортом в любой O!Store и получить наличку за пару минут.

Что удобно – абонентов О! и пользователей кошелька "О!Деньги" обслуживает крупнейшая сеть магазинов O!Store, которая насчитывает более 100 филиалов по всей стране. Пополнение баланса доступно в широкой терминальной сети в шаговой доступности.

Обналичивание доступно только для электронных денег с кошелька "О!Деньги". Эмитент электронных денег "О!Деньги" – ОАО "Дос-Кредобанк", лиц. НБКР №037. Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817.