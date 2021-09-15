Улукбек Марипов ознакомился с инновационными цифровыми проектами MegaCom

Накануне, 14 сентября, председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов ознакомился с деятельностью отечественного оператора связи MegaCom, оценив работу системы мобильной идентификации и приложения "Текшер" для контроля маркируемой продукции.

В ходе визита в головной офис компании Улукбек Марипов совместно с министром цифрового развития КР Дастаном Догоевым, замминистра экономики и финансов Бекболотом Алиевым, председателем ГНС Илиязом Иманбетовым, а также директором ГП "Инфоком" Рыскулбеком Осмоналиевым приняли участие в презентации отчета об итогах деятельности ЗАО "Альфа Телеком" за текущий год и официальном запуске мобильного приложения "Текшер", используемого для народного контроля товаров на предмет легальности экспорта/импорта и борьбы с контрабандой. Кроме того, высоким гостям презентовали систему мобильной идентификации на примере приложения MegaPay от компании MegaCom и проект по интеграции с ГП "Инфоком".

Глава Кабинета министров отметил, что цифровизация – основной рычаг в развитии мировой экономики, при этом подчеркнув основную роль операторов связи в этом процессе. По словам Улугбека Марипова, интеграция различных ресурсов в мобильной связи стала мировым трендом.

"В частности, приложение "Текшер" дает возможность каждому проверить легальность и качество товара, отсканировав код маркировки, и в случае выявления контрафакта сообщить об этом в проверяющие органы", – отметил глава Кабмина.

Анализируя функционал приложения MegaPay от MegaCom, Марипов выразил уверенность, что механизм мобильной идентификации способствует упрощению процесса получения электронных государственных и муниципальных услуг в онлайн-формате. Сервис также позволяет повысить доступ граждан к ним, сократить бюрократические процессы, минимизировать физический контакт с населением и снизить коррупционные риски. Глава Кабмина подчеркнул важность интеграции приложения MegaPay с системой электронного межведомственного взаимодействия "Тундук", дав соответствующие поручения Министерству цифрового развития КР. Кроме того, он поручил профильным госорганам ускорить работу по созданию инфраструктуры для маркировки лекарственных средств.

"Маркировка – важный этап контроля и прослеживаемости медикаментов. Необходимо ускорить работу в этом направлении. Посредством приложения "Текшер" можно будет получить информацию о лекарстве, его регистрации и качестве. Эти меры позволят навести порядок в сфере лекарственного обеспечения и урегулировать цены на них", – сказал Улукбек Марипов.

В ходе визита глава Кабмина также ознакомился с работой DATA-центра, IT-дирекции и Контакт-центра компании.