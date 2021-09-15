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Улукбек Марипов принял участие в открытии школы в Кашка-Суу

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- Светлана Лаптева
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Сегодня, 15-сентября, в селе Кашка-Суу Аламединского района Чуйской области состоялось открытие школы на 100 ученических мест.

На торжественном мероприятии приняли участие председатель кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов, полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Чуйской области Эркин Тентишев, представители министерства образования, органов местного самоуправления и актив района.

На строительство данной школы из специального счета по борьбе с коррупцией было выделено 49 млн 350 тыс. сомов.

Общая площадь 1 тыс. 974 кв. м.


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URL: https://www.vb.kg/406458
Теги:
строительство, Чуйская область, школа, Улукбек Марипов
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