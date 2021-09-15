В Подмосковье проверят города с компактным проживанием мигрантов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правоохранительным органам региона взять на жесткий контроль города Подмосковья, где компактно проживают мигранты. Это произошло после гибели от рук, по данным местных властей, двух приезжих из Таджикистана 67-летней жительницы подмосковного села Бужаниново (близ города Сергиев Посад), в котором расположено общежитие для трудовых мигрантов.

Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 сентября в лесополосе. Подозреваемых в совершение преступления удалось задержать по горячим следам. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером того же дня сельчане провели "народный сход", требуя встречи с властями и закрытия общежития.

В региональном Следственном комитете заявили, что проверят законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц.

На случившееся незамедлительно отреагировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против - ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано", - написал 14 cентября Воробьев в своем Telegram.

"Безопасность жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы. Те, кто нарушают наши законы, обязательно понесут наказание", - пообещал губернатор.

А на оперативном совещании с правоохранительным блоком он, по информации его пресс-службы, заявил: "Я прошу уделить внимание тем городам, где проживают компактно мигранты. Безусловно, взять на жесткий контроль. Нам важно проанализировать в целом ситуацию и снять тревогу, которая справедливо у людей складывается".

Как сообщали СМИ, общежитие на время протестов взяла под охрану полиция. Затем мигрантов вывезли на машинах в неизвестном направлении, и сейчас это здание, вокруг которого собирались сельчане, пусто.

По словам сына погибшей пенсионерки, она возвращалась с дачи и не дошла до дома всего 400 метров. До того места, где на нее напали, идти 6-7 минут. Также он отметил, что раньше пенсионерка не жаловалась на мигрантов: "Просто к ним уже все привыкли, то, что они ходят везде... Это случай резонансный. Надо что-то корректировать в миграционной политике", – заявил мужчина.

Как передает ТАСС, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству подмосковного подразделения ведомства разобраться в конфликтной ситуации и изучить все жалобы местных жителей.