Парламентарии КР примут участие в наблюдении за выборами в Госдуму

Международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ будут вести наблюдение за выборами депутатов Государственной Думы на участках в Москве и других регионах России. Для этих целей сформирована группа таких наблюдателей.

В ее состав, сообщили в МПА, вошли парламентарии из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также эксперты Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ, в том числе сотрудники его филиалов.

Координатором группы назначен заместитель председателя Сената Парламента Казахстана Аскар Шакиров.

Как отмечается, "всех наблюдателей в дни голосования 17–19 сентября 2021 года ждет активная работа: встречи с российскими сенаторами, представителями участвующих в выборах партий, Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуры и Общественной палаты Российской Федерации, а также посещение избирательных участков".

Мониторинг будет вестись в Москве, других регионах России, а также за пределами страны.

Международные наблюдатели от МПА СНГ станут работать на зарубежных участках в Азербайджане Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане, Молдове, Таджикистане и Германии. Данные, полученные в ходе этого наблюдения, также включат в итоговое заключение международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В выборах, напомнили в МПА, принимают участие 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

Согласно действующему избирательному законодательству, нижняя палата российского парламента избирается сроком на пять лет по смешанной избирательной системе. Половина мест (225) избирается по партийным спискам с пятипроцентным избирательным порогом, а другая половина - по 225 одномандатным округам в один тур.