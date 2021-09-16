Суд Нью-Йорка отказал "Центерре" наложить санкции и штрафы на Кыргызстан

Вчера, 15 сентября 2021 года, в суде города Нью-Йорк состоялось слушание по рассмотрению ходатайств компании "Центерра", в том числе по наложению санкций на Кыргызскую Республику в размере 1 млн. долларов США в день. Об этом сообщается на сайте "Кумтор Голд компани".

"Суд отклонил аргументы и ходатайство "Центерры" о наложении санкций на Кыргызскую Республику на том основании, что юрисдикция суда оспаривается кыргызской стороной в рамках рассмотрения апелляции, также суд не обладал подтвержденной персональной юрисдикцией над Кыргызской Республикой, и ни одно из заявленных действий не нарушает в настоящее время предыдущий приказ суда об "автоматическом приостановлении".

По ходатайству о наложении санкций суд постановил, что ни одно из действий Кыргызской Республики не являлось нарушением автоматического приостановления, т.к. продление временного внешнего управления было продолжением статус-кво, отсрочка и запрос документов судами Кыргызской Республики не являлись решениями по существу дела, а уголовные расследования подпадают под соответствующие исключения, и утверждения о возможной денонсаций соглашений не переросли в реальные практические нарушения автоматического приостановления, введенного ранее судом г. Нью-Йорк", говорится в сообщении компании.