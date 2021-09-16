В Москве полицейские спасли тонувшую в реке кыргызстанку

Сотрудники столичной транспортной полиции спасли тонувшую в Москве-реке женщину. Ею оказалась 39-летняя гражданка Кыргызстана.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, двое сотрудников линейного отдела МВД на водном транспорте осуществляли патрулирование акватории Москвы-реки на служебном катере для охраны правопорядка.

В районе стадиона Лужники под Лужнецким метромостом они увидели тонущего человека и направили судно к месту происшествия. Оказалось, что в воде находится женщина, которая держится на поверхности из последних сил.

Подойдя поближе, полицейские бросили утопающей спасательный круг, с помощью специального багра подтащили его к катеру, затем подхватили из реки женщину и подняли на борт.

Незамедлительно оказав доврачебную помощь, транспортные полицейские вызвали скорую, а затем передали пострадавшую медикам, прибывшим к ближайшему причалу. Женщина доставлена в больницу.

Позже на набережной вблизи Лужнецкого моста была обнаружена сумка с документами и личными вещами пострадавшей. Выяснилось, что она – приезжая из Кыргызстана

Сотрудники транспортной полиции, спасшие утопающую женщину, представлены к ведомственным наградам, сообщили в Управлении.