Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 99.67 - 100.95

В Москве полицейские спасли тонувшую в реке кыргызстанку

254  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники столичной транспортной полиции спасли тонувшую в Москве-реке женщину. Ею оказалась 39-летняя гражданка Кыргызстана.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, двое сотрудников линейного отдела МВД на водном транспорте осуществляли патрулирование акватории Москвы-реки на служебном катере для охраны правопорядка.

В районе стадиона Лужники под Лужнецким метромостом они увидели тонущего человека и направили судно к месту происшествия. Оказалось, что в воде находится женщина, которая держится на поверхности из последних сил.

Подойдя поближе, полицейские бросили утопающей спасательный круг, с помощью специального багра подтащили его к катеру, затем подхватили из реки женщину и подняли на борт.

Незамедлительно оказав доврачебную помощь, транспортные полицейские вызвали скорую, а затем передали пострадавшую медикам, прибывшим к ближайшему причалу. Женщина доставлена в больницу.

Позже на набережной вблизи Лужнецкого моста была обнаружена сумка с документами и личными вещами пострадавшей. Выяснилось, что она – приезжая из Кыргызстана

Сотрудники транспортной полиции, спасшие утопающую женщину, представлены к ведомственным наградам, сообщили в Управлении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406475
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  