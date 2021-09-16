В Таджикистане хотят вакцинировать детей от COVID-19

В таджикском обществе стали появляться слухи о том, что скоро начнут массово прививать детей от коронавируса. "Азия-Плюс" связалась с Наврузом Джафаровым – начальником эпидемиологической службы Минздрава Таджикистана, и узнали, так ли это.

По словам Джафарова, на данный момент в Министерстве здравоохранения Таджикистана действительно ведется активное обсуждение вопроса о вакцинации детей против коронавируса.

Однако он не сообщил, когда именно начнется вакцинация.

Возраст детей, которые, возможно, будут вакцинированы, пока тоже не определен.

Как впрочем и вакцина, которой планируют прививать детей в Таджикистане.

Недавно ВОЗ признала, что детей и подростков можно вакцинировать от коронавируса.

Ранее же сообщалось, что "пока нет достаточных данных об использовании вакцин против COVID-19 для этой группы населения", а вот в обновленных рекомендациях ВОЗ отмечено:

"Дети и подростки переносят COVID-19 легче, чем взрослые. Поэтому, если они не находятся в группе риска, их следует вакцинировать в менее срочном порядке чем пожилых людей и медицинских работников. А детям от 12 до 15 лет, из группы повышенного риска, наряду с другими приоритетными гражданами может быть предложена вакцинация от компаний Pfizer и BionTech".

Согласно статистике, на 16 сентября 2021 года в Таджикистане вакцинировано 2 миллиона 231 тысяча граждан, что составляет 38.3% от всего населения.

Кампания вакцинации среди граждан старше 18 лет началась в Душанбе 25 июня.

В настоящее время в стране используются вакцины "CoronaVac" производства китайской компании SinoVac, AstraZeneca, поставленная европейскими странами, российский "Спутник V" и американская Moderna.

Ни Pfizer, ни BionTech, которую ВОЗ рекомендует для вакцинации детей, в нашей стране нет.