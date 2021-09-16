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Саммит ОДКБ. Садыр Жапаров выразил озабоченность ситуацией в Афганистане

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- Оксана Гут
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Садыр Жапаров сегодня, 16 сентября, выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в г. Душанбе, высказал позицию Кыргызской Республики по ситуации в Афганистане.

В ходе своего выступления глава государства в очередной раз подчеркнул, что участие Кыргызстана в ОДКБ было и остается приоритетом во внешней политике страны.

"Мы придаем особое значение сотрудничеству государств-членов в рамках ОДКБ, как гаранту безопасности в регионе. Нынешняя непредсказуемая военно-политическая обстановка в регионе вызывает большую обеспокоенность и требует тесного взаимодействия. Со своей стороны мы готовы и призываем все государства-члены Организации продолжать совместную работу исключительно в духе взаимной поддержки", - передает слова Жапарова его пресс-служба.

Президент выразил серьезную озабоченность текущей ситуацией в Афганистане, которая может негативно повлиять на безопасность государств-членов ОДКБ.

Он отметил, что формирование в нашем регионе теократического государства, безусловно, негативно повлияет на текущую ситуацию в странах-членах Организации.

Вместе с тем Садыр Жапаров подчеркнул приверженность кыргызской стороны к поддержке дружественных отношений с Афганистаном и невмешательству в его внутренние дела.

При этом глава государства отметил необходимость вести диалог с представителями новой власти Афганистана о возможных вариантах сотрудничества по различным вопросам для скорейшей стабилизации ситуации в стране.

"Мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации в Афганистане и формирование нового инклюзивного правительства, с приемлемым для народа этой страны вариантом государственного устройства", - подчеркнул президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/406481
Теги:
Афганистан, президент, безопасность, Кыргызстан, ОДКБ, Садыр Жапаров
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