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В СНГ провозгласят Год русского языка

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- Евгений Денисенко
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Новые инициативы, направленные на укрепление взаимодействия в гуманитарной сфере, рассмотрены на заседании Совета по культурному сотрудничеству государств СНГ. Оно прошло в Минске в смешанном формате, с участием экспертов из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Туркменистана, Узбекистана, Национального исторического музея Беларуси, Международного Дельфийского комитета и Исполнительного комитета СНГ.

Открывая заседание, министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич отметил повышение интереса в государствах Содружества к проведению совместных мероприятий в сфере культуры. В соответствии с этими тенденциями проработан и комплекс новых планов.

В повестку дня заседания вошло около двух десятков вопросов. Среди них – реализация основных мероприятий в области культуры на 2021-2025 годы, рассмотрение вопросов проведения в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия, проведение мероприятий, посвященных 30-летию Содружества Независимых Государств.

Также рассмотрены проект Конвенции о сохранении объектов культурного наследия, новый международный проект "Драгоценное ожерелье Содружества", ряд других важных инициатив. Одна из них - объявления 2023 года Годом русского языка как языка межнационального общения, рассказали в Исполкоме СНГ.

Выступая на состоявшемся в нынешнем году заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, проходившем под председательством Владимира Путина, министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал: "Самое пристальное внимание мы уделяем изучению русского языка – языка государствообразующего народа, как теперь зафиксировано в Конституции, языка, объединяющего всех, кто сейчас живёт в России, а также миллионов наших соотечественников за рубежом".

"Одно из основных направлений работы в этой сфере , - продолжил министр,– это языковая адаптация мигрантов, в том числе из стран постсоветского пространства. Причём мы знаем, видим, что люди приезжают в Россию целыми семьями, со своими детьми, радушно их принимаем. Да, они сами, как правило, знают русский язык, свободно им владеют, однако обучение детей, приезжающих вместе с родителями, становится ещё одной задачей для нашей системы образования, актуальным вызовом для нас".


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URL: https://www.vb.kg/406482
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