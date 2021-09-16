ГНС установила попытки незаконного ввоза в Кыргызстан ряда товаров

Сотрудники Государственной налоговой службы на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, установили факты ввоза ряда товаров из стран ЕАЭС без соответствующих разрешительных документов.

В частности, на пункте учета товаров "Ак-Тилек" задержаны грузовые автомашины, перевозившие 11 штук автотранспортных средств, 700 килограммов арбуза, пять тысяч штук пустых картонных коробок (пустые), 20 тонн лука, 5 471 килограмм ткани, 42 тонны ячменя. На пункте учета товаров "Чалдыбар" пытались завести 45 кубических метров пиломатериалов, а на пункте учета товаров "Чон-Капка" - 30.

У импортеров отсутствовали разрешительные документы на ввоз товаров. Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения мероприятий согласно законодательству.