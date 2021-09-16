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Цена на газ в Европе впервые в истории достигла 950 долларов

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"Данные торгов: цена на газ в Европе впервые превысила 950 долларов за тысячу кубов", - сообщают "РИА Новости".

Цена на газ в Европе побила очередной рекорд - впервые в истории она превысила отметку в 950 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов ICE Futures.

За среду стоимость подскочила сразу на 17,27%.

Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на 09:35 по мск составила 841,39 доллара за тысячу кубов, в 10:46 - 875,84 доллара, спустя час - перевалила за отметку в 900 долларов, а к 12:03 - за 943 долларов, при этом минутами ранее было 950 долларов.

Предыдущий рекорд был установлен 14 сентября, когда показатель достигал 810 долларов.

Стоимость топлива в Европе с начала сентября взлетела более чем в полтора раза - 1 сентября газ торговался на уровне 614 долларов за тысячу кубов.

Аналитики полагают, что такая динамика обусловлена низкими запасами сырья в ЕС из-за холодной зимы в прошлом году. Так, 14 сентября европейские газохранилища были заполнены на 70,75%, в прошлом году показатель составлял 93%.

В страны дальнего зарубежья "Газпром" к 1 сентября 2021 поставил 131,3 млрд кубометров природного газа. Это на 21,3 млрд кубометров больше, чем за тот же период 2020 года. В среднем с 2015 года в эти страны - поставляет 181,84 млрд кубометров ежегодно.


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URL: https://www.vb.kg/406486
Теги:
газ, Европа, цены
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