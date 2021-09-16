Профессор Фролов рассказал о своем четырехмесячном пребывании в Бишкеке

"Деловой квартал" входит в число самых читаемых и авторитетных журналов, публикующих в России статьи на экономическую тематику.

Профессор Владимир Фролов дал интервью ДК, где достаточно подробно рассказал о своём четырёхмесячном пребывании в Бишкеке. Говорят, что взгляд человека со стороны подмечает многое, что нам местным жителям не бросается в глаза.

Достаточно подробно он остановился на нашем громадном потенциале в деле развития экономики, о том пути, который страна должна пройти к богатству и счастью. О законопроектах по модернизации экономики Кыргызстана.

Не обошёл стороной Владимир Фролов и тот чёрный пиар, который мутным потоком лили на его голову. К сожалению, нас назвали страной чёрного пиара. И в этом есть своя доля правды. Действительно уже пришла пора очистить наши СМИ от ангажированных статей, в которых публикуется очерняющая и недостоверная информация. Это особенно важно в свете предстоящих выборов в Жогорку Кенеш.

Кыргызстан одна из богатейших стран мира - в наших горах есть вся таблица Менделеева. Мы имеем самый драгоценный ресурс, который с каждым годом становится всё более дефицитным - это пресная вода. В стране живёт образованный, свободолюбивый и умный народ. Дело за малым - глубокие и эффективные реформы. Именно этому и посвящено это интервью в журнале "Деловой квартал" (смотри по этой ссылке)