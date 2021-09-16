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В Октябрьском районе Бишкека вывоз мусора отдали частной компании

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке жители Октябрьского района будут оплачивать за вывоз твердо-бытовых отходов компании "Комтранском". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что жители Октябрьского района столицы оказались в ситуации, когда сразу две коммунальные службы потребовали от них оплачивать услуги за вывоз мусора.

Сообщается, что муниципалитетом Бишкека урегулирована ситуация по сбору и вывозу ТБО в Октябрьском районе. По итогам проведенных переговоров с муниципальным предприятием "Тазалык" и ОсОО "Комтранском", стороны пришли к согласию об отзыве исковых заявлений, а также о продолжении деятельности компании на территории Октябрьского района.

Достигнута договоренность по финансовым обязательствам. ОсОО "Комтранском" продолжит производить оплату за использование контейнерных площадок и контейнеров для сбора ТБО, установленных на территории Октябрьского района и своевременно осуществлять вывоз ТБО.

Напомним, площадки приобретены на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Кредит ЕБРР в размере 3 миллионов евро получен на улучшение системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов в городе.


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URL: https://www.vb.kg/406490
Теги:
мусор, Бишкек
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