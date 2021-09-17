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Иран стал полноправным членом ШОС

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Участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе в пятницу приняли Иран в эту организацию в качестве полноправного члена, пишет "Интерфакс".

Издание ссылается на иранского журналиста Абас Аслани.

"Полноправное участие Ирана в Шанхайской организации сотрудничества одобрено лидерами на саммите в Душанбе", - написал Аслани в твиттере.

По данным журналиста, новый глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что членство Ирана в ШОС окажет "существенное влияние" на международные и, в частности, региональные контакты Ирана.

"Это стратегическое членство окажет существенное влияние на процесс всестороннего сотрудничества Ирана с его соседями и в соответствии с политикой, ориентированной на Азию", - приводит Аслани слова Абдоллахиана.


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URL: https://www.vb.kg/406497
Теги:
Иран, сотрудничество, экономика, ШОС
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