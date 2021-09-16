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Передача "Орел и Решка" покажет еще одну серию про Кыргызстан

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- Наталья Крайнова
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Посольство Кыргызской Республики в Украине договорилось с продюсерами программы "Орел и Решка" о создании двух передач о Кыргызстане. Об этом сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел КР.

Отмечается, что это было сделано в целях реализации по популяризации туристического потенциала КР.

В июле съемочная группа уже побывала в КР и при содействии Департамента туризма при Министерстве экономики и финансов КР и представителей туристической сферы были сняты две передачи.

Выход в эфир упомянутых передач, был приурочен к 30-летию независимости республики. Первая передача вышла в эфир на украинских каналах "Новый" и российской "Пятнице" 11 сентября, видео также доступно на "YouTube" канале передачи.

Вторая передача выйдет в эфир телеканалов 18 сентября, а с 19 сентября будет доступна на "Youtube" канале.


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URL: https://www.vb.kg/406505
Теги:
МИД, туризм, Кыргызстан
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