Передача "Орел и Решка" покажет еще одну серию про Кыргызстан

Посольство Кыргызской Республики в Украине договорилось с продюсерами программы "Орел и Решка" о создании двух передач о Кыргызстане. Об этом сообщает Департамент информации Министерства иностранных дел КР.

Отмечается, что это было сделано в целях реализации по популяризации туристического потенциала КР.

В июле съемочная группа уже побывала в КР и при содействии Департамента туризма при Министерстве экономики и финансов КР и представителей туристической сферы были сняты две передачи.

Выход в эфир упомянутых передач, был приурочен к 30-летию независимости республики. Первая передача вышла в эфир на украинских каналах "Новый" и российской "Пятнице" 11 сентября, видео также доступно на "YouTube" канале передачи.

Вторая передача выйдет в эфир телеканалов 18 сентября, а с 19 сентября будет доступна на "Youtube" канале.