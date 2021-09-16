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В России не будет послаблений для нелегальных мигрантов

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- Евгений Денисенко
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Меры в отношении нелегальных мигрантов со стороны властей в российских регионах должны приниматься на постоянной основе. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас в целом ряде отраслей в РФ весьма остро ощущается нехватка рабочих кадров, рабочих-мигрантов. "И этот вопрос является предметом озабоченности кабинета министров, который работает в данном направлении",- отметил Песков. - Что касается мер в отношении нелегальных мигрантов, они должны приниматься на постоянной основе".

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что для российских властей "абсолютным приоритетом является обеспечение законности в миграционном режиме".

Отвечая на вопрос о том, требует ли текущая ситуация особенных решений на федеральном уровне и будет ли президент давать поручения в этой связи, Песков отметил, что каких-то решений в данном случае не принималось и не обсуждается в данный момент.

"Опять же это зависит от конкретной ситуации в конкретном регионе на конкретных объектах, какие-то обобщения здесь вряд ли можно делать", - добавил Песков.

Данная тема была поднята в связи с недавними событиями в подмосковном селе Бужаниново. Здесь13 сентября обнаружили тело 67-летней женщины, местной жительницы, с признаками насильственной смерти. По горячим следам сотрудники правоохранительных органов задержали двух мигрантов (по заявлениям местных властей – приезжих из Таджикистана). Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером того же дня сельчане вышли на улицы с требованием расселить двухэтажное общежитие, в котором компактно прожили мигранты.

Как сообщили СМИ, по итогам встречи представителей властей с жителями всех обитателей общежития увезли на охраняемую территорию, находящуюся в десяти километрах от села. И теперь мигрантов привозят в Бужаниново на работу автобусами, только на время рабочих смен. А в здании общежития предусматривается расположить многофункциональный центр (МФЦ), аптеку, опорный пункт полиции. Стало также известно, что подозреваемые – не из этого общежития, они временно проживали в другом месте, работая на строительстве частного дома.


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URL: https://www.vb.kg/406514
Теги:
миграция, Россия
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