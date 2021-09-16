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Китай готов выделить Кыргызстану 100 млн долларов в качестве поддержки

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 16 сентября, принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, состоялся обмен мнениями по вопросам всестороннего развития дружеских и добрососедских отношений Кыргызстана и Китая в сферах безопасности и обороны, торгово-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и др.

"Глава государства отметил, что обеспечение региональной безопасности и стабильности традиционно остаются одним из основных приоритетов внешней политики Кыргызстана и Китая.

Президент подчеркнул, что на протяжении последних нескольких лет, в том числе, несмотря на пандемию, Китай продолжает занимать одно из первых мест в товарообороте и привлечении инвестиций в экономику Кыргызстана.

Как сказал Садыр Жапаров, Кыргызстан рассматривает Китай в качестве одного из основных торговых и инвестиционных партнеров и заинтересован в развитии взаимной торговли, и реализации совместных инвестиционных проектов, представляющих взаимный интерес.

Он добавил, что в настоящее время принимаются активные меры по улучшению инвестиционного климата в стране. Вместе с тем в целях активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также поддержания традиционно высоких стратегических отношений, кыргызская сторона считает важным возобновить регулярное авиасообщение между двумя странами.

При обсуждении вопроса по строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", Президент Садыр Жапаров отметил, что реализация проекта является жизненно важным национальным проектом не только для Кыргызстана, но и региона в целом и кыргызская сторона готова продолжить активный диалог в этом направлении.

В свою очередь Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И передал Садыру Жапарову и кыргызскому народу теплые слова приветствия, а также послание от председателя КНР Си Цзиньпиня.

Выразив заинтересованность в укреплении добрососедских отношений с Кыргызстаном, Ван И пожелал стабильности и устойчивого социально-экономического развития стране.

Член Госсовета, министр иностранных дел КНР отметил готовность китайского Правительства выделить Кыргызстану 650 млн юаней (порядка 100 млн долларов США) в качестве поддержки социально-экономического развития страны.

Ван И также сообщил о том, что Правительство КНР приняло решение предоставить дополнительную партию доз китайских вакцин (1 млн доз) и медицинские принадлежности против коронавирусной инфекции.

Член Госсовета также выразил заинтересованность китайской стороны в реализации совместных проектов в сфере строительства автомобильных дорог и расширения ирригационных сетей.

Он также поддержал мнение Президента Садыра Жапарова о необходимости возобновления авиасообщения между двумя странами по мере стабилизации эпидемиологической ситуации.

Кроме того, стороны, обсудив вопросы региональной безопасности и ситуацию в Исламской Республике Афганистан, отметили важность взаимодействия в данном направлении между компетентными органами двух стран.

Отметим, что встреча состоялась в г. Душанбе, Таджикистан, где Президент Садыр Жапаров находится с рабочим визитом для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов ШОС", говорится в сообщении пресс-службы президента КР.


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URL: https://www.vb.kg/406522
Теги:
Китай, Кыргызстан, МИД, Садыр Жапаров
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