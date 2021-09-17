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В Бишкеке ночью горел строящийся дом в микрорайоне Асанбай

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке вчера вечером, 16 сентября, произошел пожар в строящемся доме в микрорайоне Асанбай. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

В тушении пожара были задействованы два пожарных расчета, автолестница и оперативная группа МЧС.

В 21:53 пожар локализован, в настоящее время ведется работа по ликвидации последствий пожара, опасности распространения огня нет.

Сообщается, что загорелись деревянные обрешётки на 6 этаже строящегося здания. Сгорело около 700 квадратных метров.

В 00:25 часов пожар полностью ликвидирован.

Причина пожара уточняется.


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URL: https://www.vb.kg/406523
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек, Кыргызстан
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