В Бишкеке ночью горел строящийся дом в микрорайоне Асанбай

В Бишкеке вчера вечером, 16 сентября, произошел пожар в строящемся доме в микрорайоне Асанбай. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.
В тушении пожара были задействованы два пожарных расчета, автолестница и оперативная группа МЧС.
В 21:53 пожар локализован, в настоящее время ведется работа по ликвидации последствий пожара, опасности распространения огня нет.
Сообщается, что загорелись деревянные обрешётки на 6 этаже строящегося здания. Сгорело около 700 квадратных метров.
В 00:25 часов пожар полностью ликвидирован.
Причина пожара уточняется.