На базе завода "Дастан" предлагают собирать белорусские лифты

Представители кыргызстанского ОАО ТНК "Дастан" посетили предприятие ОАО "Могилевлифтмаш" в городе Могилев. Об этом сообщает пресс-служба посольства КР в Беларуси.

В целях налаживания сотрудничества между ОАО ТНК "Дастан", мэрией Бишкека и ОАО "Моглиевлифтмаш" состоялся визит посла в Беларуси Эрмека Ибраимова и коммерческого директора ТНК "Дастан" Руслана Бурангулова в Моглиев.

В ходе визита кыргызская делегация ознакомилась с производством и продукцией ОАО "Могилевлифтмаш" и провела переговоры с представителями белорусского предприятия.

В ходе двусторонних переговоров стороны обсудили возможность создания сборочного производства лифтов на базе ОАО ТНК "Дастан", а также поставки лифтов в Бишкек с использованием финансовых механизмов поддержки экспорта Беларуси.

Посол Эрмек Ибраимов приветствовав достигнутые договоренности между нашими странами по реновации лифтового хозяйства Бишкека и предложил углублять сотрудничества в этом направлении.

В свою очередь, белорусская сторона отметила заинтересованность участия в проводимых кыргызской стороной программах модернизации морально устаревших и физически изношенных лифтов в Бишкеке и выразила готовность рассмотреть любые предложения кыргызской стороны по поставке лифтов в Бишкек.