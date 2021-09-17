Погода
$ 84.55 - 84.85
€ 99.67 - 100.95

На базе завода "Дастан" предлагают собирать белорусские лифты

647  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители кыргызстанского ОАО ТНК "Дастан" посетили предприятие ОАО "Могилевлифтмаш" в городе Могилев. Об этом сообщает пресс-служба посольства КР в Беларуси.

В целях налаживания сотрудничества между ОАО ТНК "Дастан", мэрией Бишкека и ОАО "Моглиевлифтмаш" состоялся визит посла в Беларуси Эрмека Ибраимова и коммерческого директора ТНК "Дастан" Руслана Бурангулова в Моглиев.

В ходе визита кыргызская делегация ознакомилась с производством и продукцией ОАО "Могилевлифтмаш" и провела переговоры с представителями белорусского предприятия.

В ходе двусторонних переговоров стороны обсудили возможность создания сборочного производства лифтов на базе ОАО ТНК "Дастан", а также поставки лифтов в Бишкек с использованием финансовых механизмов поддержки экспорта Беларуси.

Посол Эрмек Ибраимов приветствовав достигнутые договоренности между нашими странами по реновации лифтового хозяйства Бишкека и предложил углублять сотрудничества в этом направлении.

В свою очередь, белорусская сторона отметила заинтересованность участия в проводимых кыргызской стороной программах модернизации морально устаревших и физически изношенных лифтов в Бишкеке и выразила готовность рассмотреть любые предложения кыргызской стороны по поставке лифтов в Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406524
Теги:
Беларусь, Дастан, лифт, Кыргызстан, производство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  