В WhatsApp появится новая функция

Мессенджер WhatsApp даст возможность пользователям находить магазины и услуги. О тестировании сообщил исполнительный директор компании Уилл Кэткарт.

Функция получила название "Предприятия поблизости" и доступна в бета-версии приложения для Android. В мессенджере появился новый раздел, в которой также включили рестораны, мастерские и прочие предприятия, находящиеся поблизости.

В WhatsApp утверждают, что опция абсолютно конфиденциальна: программа не отслеживает местонахождение пользователей или информацию о компаниях, которые они просматривают при использовании опции.

Сейчас "Предприятия поблизости" запущены лишь в одном бразильском Сан-Паулу, но в будущем WhatsApp может расширить географию новой функции.

Источник: "РИА новости"