Погода
$ 84.55 - 84.85
€ 99.67 - 100.95

В WhatsApp появится новая функция

422  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мессенджер WhatsApp даст возможность пользователям находить магазины и услуги. О тестировании сообщил исполнительный директор компании Уилл Кэткарт.

Функция получила название "Предприятия поблизости" и доступна в бета-версии приложения для Android. В мессенджере появился новый раздел, в которой также включили рестораны, мастерские и прочие предприятия, находящиеся поблизости.

В WhatsApp утверждают, что опция абсолютно конфиденциальна: программа не отслеживает местонахождение пользователей или информацию о компаниях, которые они просматривают при использовании опции.

Сейчас "Предприятия поблизости" запущены лишь в одном бразильском Сан-Паулу, но в будущем WhatsApp может расширить географию новой функции.

Источник: "РИА новости"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406526
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  