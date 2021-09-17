Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал для Центральной Азии проблемы с климатической миграцией. Свыше 2,4 миллиона человек могут переселиться в другие регионы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В опубликованном сегодня обновленном докладе Всемирного банка Groundswell (Девятый вал) говорится, что к 2050 году изменение климата, становящееся все более мощной движущей силой миграции, может вынудить 216 млн человек в шести регионах мира переселиться в другие районы своих стран.

К 2050 году в Восточной Европе и Центральной Азии может появиться до 5,1 миллиона "климатических" мигрантов или 2,3 процента от общей прогнозируемой численности населения в верхней части пессимистического базового сценария. Из них до 2,4 миллиона "климатических" мигрантов будут жить в Центральной Азии (в среднем по пессимистическому базовому сценарию).

Прогнозируется, что Ферганская долина (на территории Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана), земли вокруг Ташкента и низменные районы южного Таджикистана (включая Душанбе), а также более густонаселенные города северного Казахстана (Караганда, Нур-Султан и Костанай) станут зонами притока "климатических" мигрантов. Это связано с ожидаемым увеличением доступности воды и урожайности сельскохозяйственных культур в этих частях Центральной Азии.

Ожидается, что зонами оттока "климатических" мигрантов станут территории вдоль южной границы Казахстана, районы, прилегающие к Ферганской долине в Узбекистане и Таджикистане, а также земли вокруг Бишкек. Это связано с прогнозируемым снижением доступности воды и урожайности сельскохозяйственных культур в этих частях Центральной Азии. По тем же причинам менее крупные районы восточного Туркменистана и юга Узбекистана, расположенные вдоль реки Амударья, также рассматривают в качестве потенциальных зон оттока "климатических" мигрантов.

Однако, как следует из доклада, незамедлительное принятие согласованных мер по сокращению глобальных выбросов и поддержке экологичного, инклюзивного и устойчивого развития могло бы сократить масштабы климатической миграции на 80%.