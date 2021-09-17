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Динара Чокотаева: Я бы хотела заявить о себе миру

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"Грустные глаза моих героев на графических композициях - это мое внутреннее состояние, переживание, настроение. В самый сложный период жизни я спасла себя своим творением, то чем меня наградил Всевышний. Шесть лет назад я потеряла самых близких мне людей: маму и сестру. Мне показалось, что во мне что-то умерло, все потеряло смысл, и я стала находить успокоение в графике. Я все время писала, хотелось увековечить образ мамы и сестры. От горя мои иссиня-черные волосы за короткое время стали седыми. Когда я смотрелась в зеркало, на меня смотрел совсем другой человек". После долгих внутренних переживаний я решила принять себя такой, какая есть. Решила быть честной с собой и с ценителями моего искусства. Таким мнением с редакцией VB.KG поделилась старший преподаватель кафедры промышленной графики национальной академии художеств Кыргызской Республики имени Т.Садыкова (НАХКР) Динара Чокатаева.

Она окончила академию художеств КР имени Т.Садыкова по специальности художник-график. Выступила в качестве иллюстратора к сборникам стихов "Биз тандаган дүйнө", "Бакчадагы баламын", детского издания "Кыргызские народные сказки" на украинском языке и др. Является автором разработки эмблемы и создания художественного имиджа международного фестиваля документальных фильмов "Бир Дуйно Кыргызстан", лауреатом международной премии "Содружество дебютов". Удостоена специальной наградой "Человек года КР" за значимые достижения в области искусства.

Трансформация графики

Меня вдохновляет музыка, всегда работаю под пение своих любимых исполнителей. Я слушаю разную музыку, это может быть и мировая классика, и наши старые кыргызские песни. Графика может жить не только на бумаге и предметах, которые мы используем в быту. Мои работы можно увидеть на платках, футболках, посуде и др. Мне хочется работать с благородными тканями, поэтому я выбрала шелк. Я все время экспериментирую, например, в последних работах вы можете увидеть фрагменты стихотворений Жолона Мамытова "Издейм сени". Когда я создаю эскиз, то вижу, где он будет смотреться органично - на бумаге или на ткани.

Красота требует средств

Я разработала дизайн комплекта постельного белья. Но выпуск одного экземпляра обходится в 300 долларов это, конечно же, дорого. Идей очень много, но для их реализации требуется немалые финансовые средства.

Меня приглашают работать иллюстратором детских книг. Я очень люблю работать с книгами. Например, в 2019 году поступило предложение поработать над сборником кыргызских народных сказок на украинском языке. Это был очень интересный проект. За свою работу я была награждена благодарственным письмом посольства КР в Украине. Так хочется, чтобы и Кыргызстан также выпускал такие книги для маленьких читателей. Также я занимаюсь оформлением интерьеров, мои работы можно увидеть в АУЦА, в частных отелях и др.

Мамин платок

Самое ценное это человеческая жизнь. Я бережно храню мамин старый платок. Я всегда его нюхаю. Столько воспоминаний связано с этим запахом становится одновременно радостно и грустно. Цените своих родных и близких пока они рядом с вами.

Горький и полезный урок

В 2004 году в Оше объявили конкурс на разработку флага южной столицы. Я тоже решила принять участие и к моему приятному удивлению мою работу признали лучшей. В тот момент я была очень горда собой. Но в 2010 году, после очередной революции, почему-то власти города решили поменять цвет флага и некоторые детали. В результате автором стал другой человек. После этого случая я очень щепетильно отношусь к вопросу авторского права. Сейчас я стараюсь сразу патентовать свои работы.

На родине Леонардо да Винчи

Художника движет прошлое, настоящее и будущее, они все взаимосвязаны: без прошлого не может быть настоящего и соответственно будущего. Если была возможность поработать заграницей, то я выбрала бы Италию, ведь не зря она считается родиной искусств.

Сегодня я счастливая женщина

На сегодняшний день я могу назвать себя счастливым человеком, я состоялась как женщина, как личность, как человек, который реализует себя в любимом деле. Всегда хочется самосовершенствоваться, удивлять своего зрителя, радоваться, что твой труд оценен по достоинству. Хочется, чтобы мои работы стали мировым брендом.

Автор: Назгуль Абдыразакова


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URL: https://www.vb.kg/406535
Теги:
художник, Бишкек, Кыргызстан
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