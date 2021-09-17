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В России стартовали трехдневные выборы в Госдуму

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В России стартовали трехдневные выборы в Государственную Думу, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Первые избирательные участки в 8 часов утра по местному времени (23:00 по Москве) открылись на Чукотке и Камчатке.

Центризбирком зарегистрировал для участия в выборах в Госдуму списки 14 партий, в составе которых в общей сложности 3812 кандидатов. Помимо них для участия в выборах по одномандатным округам зарегистрированы 2020 кандидатов. Десять из них - самовыдвиженцы, остальные представляют политические партии. В 39 регионах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах - прямые выборы глав регионов. Еще в трех субъектах за губернаторов проголосуют члены парламента.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/406539
Теги:
выборы, парламент, Россия
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