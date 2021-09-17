Проблемные тротуары улицы Жукеева-Пудовкина - широко не получилось (фото)

Китайские строители продолжают укладывать тротуары на улице Жукеева-Пудовкина. После завершения ремонта они будут с обеих сторон проезжей части. Однако не смотря на большое количество снесенных заборов их ширина все равно остается весьма скромной.

Из довольно большого числа столичных дорог, которые ремонтируются в текущем году, Жукеева-Пудовкина была одной из худших. Здесь переплелись сразу несколько серьезных проблем.

Во-первых, состояние проезжей части уже давно вызывало нарекания со стороны горожан. Бесконечные ямочные ремонты разве что помогали ответственным чиновникам списывать бюджетные деньги. Но на качестве дорожного движения это нисколько не отражалось. К тому же дыры в асфальте начинали появляться практически сразу после латания.

Во-вторых, на больших по протяженности участках полностью отсутствовали тротуары. Самым проблемным был Медерова-Горького. А на Ахунбаева-Скрябина пешеходные дорожки хоть и присутствовали формально, но были очень узкими и разбитыми.

К уничтожению тротуаров приложили руку местные жители, вынесшие заборы своих домовладений далеко за красную линию. Поэтому строителям в нынешнем году пришлось снести длинную стену заграждений на восточной стороне дороги от Джантошева до Скрябина, чтобы высвободить хоть немного места для прохода пешеходам. Также существенно проредили частокол на отрезке Медерова-Горького.

Примечательно, что самые скромные местные прихватили не менее метра муниципальной земли. Но были и такие, кто увеличил свои наделы на 1,5-2 метра. В общем, строителям пришлось изрядно попотеть, чтобы убрать все это беззаконие. К слову, демонтаж некоторых построек продолжается до сих пор.

Увы, но даже такие радикальные меры по высвобождению территории не позволили уложить на ней широкие тротуары. Пешеходные дорожки на Жукеева-Пудовкина получились значительно уже, чем на некоторых других магистралях, отремонтированных в текущем году. Благо, сейчас они хотя бы есть на всем протяжении улицы, что избавит горожан от необходимости ходить по проезжей части, рискуя оказаться под колесами.

Хотя, справедливости ради следует отметить, что на соседней Матросова, которая уже открыта для проезда транспорта, тротуары тоже не могут похвастать шириной. Особенно это заметно, когда какой-нибудь паркун заезжает на и без узкую дорожку. С детской коляской в таком случае точно не пройти. Приходится выходить на дорогу.

Но в целом обе дороги радикально изменились в лучшую сторону. И это в первую очередь касается обновленных проезжих частей. Ездить по новому асфальту теперь в удовольствие. Правда, из-за увеличившегося потока машин срочно требуется светофор на пересечении Матросова и Медерова, да не мешало бы доделать некоторые штрихи на тротуарах и на мосту через канал вдоль улицы Скрябина. Сейчас на нем даже демонтированы ограждения.

Напомним, обе магистрали приводятся в порядок в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Она рассчитана на два года, за которые планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие дороги из этого списка будут расширены, а отдельные их участки построены заново. Помимо проезжей части строители приведут в порядок тротуары и ирригационную сеть. Реконструкция ведется за счет грантовых средств Китайской Народной Республики, а подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.