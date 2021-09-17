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В селе Ак-Башат пройдет выставка племенных овец "Арашан"

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- Айжан Мамбеталиева
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18 сентября 2021 года, в селе Ак-Башат Джайылского района Чуйской области при поддержке министерства сельского, водного и развития регионов на национальном уровне состоится выставка племенных овец "Арашан".

Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов.

В выставке примут участие ассоциация частных фермеров Арашанских овцеводов и опытных заводчиков племенного скота.

Цель выставки - популяризация овцеводства, обмен опытом, переход от количества к качеству. В рамках выставки будет проведен конкурс среди фермеров на измерение веса племенных арашанских овец.

Кстати, эта порода стала результатом скрещивания гиссарской и кыргызской грубошерстной пород.


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URL: https://www.vb.kg/406543
Теги:
выставка, Кыргызстан
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