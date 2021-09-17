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Тысячи людей снова вышли на протесты против биткоина в Сальвадоре

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В Сальвадоре тысячи людей протестуют против биткоина как официальной валюты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Жители столицы Сальвадора вышли на протест против недавнего решения властей, по которому биткоин стал официальной валютой страны. Люди считают, что биткоин принесет нестабильность, инфляцию и риски для финансовых учреждений.

Они выразили уверенность, что через криптовалюту будут отмывать деньги. Также сальвадорцы обвиняют президента Найиба Букеле в попытке усилить свою власть за счет контроля над судебной системой.

На протест демонстранты вышли с плакатами "Нет биткоину" и "Уважайте Конституцию". Несколько протестующих подожгли покрышки и сожгли новый банкомат для биткоинов.

Президент продолжает активно уверять граждан, что криптовалюта поможет сальвадорцам, работающим за рубежом, отправлять деньги домой.

Отмечается, что, несмотря на протесты, население страны в основном поддерживает политику Букеле.

Напомним, закон о биткоинах, который делает криптовалюту законным платежным средством в Сальвадоре, вступил в силу 6 сентября. Одновременно для граждан, проживающих в Сальвадоре и США, стало доступным государственное приложение Chivo - криптовалютный кошелек для проведения транзакций.

После того как закон вступил в действие, в Сальвадоре вспыхнули протесты противников принятия биткоина.


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URL: https://www.vb.kg/406551
Теги:
митинг, Сальвадор
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