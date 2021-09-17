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Ряд сотрудников ГСИН наградили от имени главы Кабмина Марипова

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- ВБ
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Ряд сотрудников ГСИН были награждены от имени председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбека Марипова. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.

"За добросовестную и образцовую службу, в честь 30-летия независимости Кыргызской Республики, старший инспектор отдела планирования и финансирования финансово-экономического управления ГСИН, подполковник внутренней службы Абакирова Чынара Акматкеримовна была награждена именными часами.

Кроме этого, почетными грамотами были отмечены старший контролер отдела режима и надзора учреждения №2 ГСИН, старший прапорщик внутренней службы Токоева Аида Джаркынбековна и член Общественного наблюдательного совета ГСИН Уметов Казыбек Акунович".


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URL: https://www.vb.kg/406553
Теги:
ГСИН, награда, Кыргызстан
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