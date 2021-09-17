Мэр Бишкека встретился с представителями строительной сферы

В Бишкеке мэр Айбека Джунушалиев встретился с представителями строительной сферы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На встрече присутствовали руководители структурных подразделений мэрии, строительных компаний, Союза строителей Кыргызстана и Союза архитекторов.

Встреча прошла в формате диалога, где каждый желающий смог задать вопросы и обозначить основные проблемы градостроительства.

Руководители стройкомпаний в основном поднимали вопросы: разработка и утверждение градостроительной документации, выдача технических условий на подключение к инженерным сетям, предоставление прав аренды на земельные участки, правила ввода в эксплуатацию новых объектов, архитектурный облик города и другие.

По предложению Союза архитекторов, их представители будут включены в состав разработчиков программы развития г. Бишкек на ближайшие четыре года.

В завершение встречи Айбек Джунушалиев ппообещал, что подобные встречи будут регулярными. И к следующей встрече по некоторым поднятым вопросам городскими службами в рамках действующего законодательства будут предложены решения.