В Кыргызстане впервые пройдет чемпионат по мотоджимхане (видео, фото)

25 сентября мотоклуб M-Raiders совместно с сообществом мотоциклистов Кыргызстана планирует провести первый в истории страны чемпионат республики по мотоджимхане среди любителей.

Корреспонденты VB.KG побывали на тренировке и узнали, как готовятся к турниру участники. К слову, принять участие в тренировках можно вне зависимости от того, будет ли спортсмен участвовать в соревнования, приехать попробовать свои силы может любой желающий.

Кстати, заявления на участие в чемпионате принимаются до 11 часов 24 сентября. В нем могут участвовать райдер на любом байке вне зависимости от объема и габаритов мотоцикла. Для этого необходимо заполнить специальную форму по следующей ссылке.

По всем другим вопросам обращаться:

Председатель оргкомитета - Адилет Бекбоев: +996507777404

Член оргкомитета - Рамис Гариев: +996555433043

Член оргкомитета - Артур Усупбеков: +996779220028